Mendonça nega investigação contra Bolsonaro pelos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, neste sábado (24), o pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar Jair Bolsonaro (PL) pela compra, por sua família, de 51 imóveis com dinheiro vivo. A informação é do portal Uol .

Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para a Corte, alega em sua decisão que as imputações de Randolfe tiveram como base 'apenas' a reportagem feita pelos repórteres Juliana dal Piva e Thiago Herdy, também do Uol, que levantaram documentos imobiliários indicando a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro, totalizando cerca de R$ 25,6 milhões.

O ministro afirma que a denúncia de Randolfe foi feita "sem que tenham sido apresentados indícios ou meios de prova minimamente aceitáveis que corroborem as informações contidas na referida matéria jornalística." Além disso, caracterizou a reportagem como "um conjunto de ilações e conjecturas de quem produziu a matéria, o que a posiciona melhor na categoria de mera opinião/insinuação do que descritiva de qualquer ilicitude, em termos objetivos".

