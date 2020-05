Mercadante: 'impeachment de Bolsonaro está em quarentena na pandemia. Passando a crise, está na pauta'

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou que a “prioridade absoluta” do PT em meio ao avanço do novo coronavírus está na “defesa da vida” e que por isso o “impeachment de Bolsonaro está em quarentena na pandemia”. “Trabalhamos em situação de emergência. Mas, passando a crise, está na pauta. Até porque a situação dele é muito grave”, disse Mercadante em entrevista ao blog do jornalista Guilherme Amado.

"O PT tem prioridade absoluta neste momento na defesa da vida, em tentar sustentar o isolamento social, em mostrar que a medicina baseada em evidências científicas exige que esses procedimentos sejam adotados”, disse Mercadante.

“Nossa segunda preocupação é que, se não houver sustentação econômica para o isolamento, ele será violado. É isso que o Bolsonaro, o obscurantismo, e parte de uma elite econômica e irresponsável patrocinam. Por isso lutamos pela renda básica emergencial. Lutamos por linhas de crédito especiais para micro e pequena empresa. Você precisa de crédito para arrolar dívida. Só depois disso tudo virá o impeachment. O impeachment de Bolsonaro está em quarentena na pandemia”, completou o ex-ministro.

“Trabalhamos em situação de emergência. Mas, passando a crise, está na pauta. Até porque a situação dele é muito grave. Há um processo no STF, com o decano, com um ministro que tem história de independência, rigor jurídico. Há o inquérito das fake news, há a CPMI das Fake News. Há as investigações no Rio de Janeiro, que, se não fossem de preocupação do clã Bolsonaro, não teriam levado a essa interferência na PF, com todo o prejuízo de imagem que isso trouxe. Perdeu apoios importantes”, destacou.

Ainda segundo ele, o governo Jair Bolsonaro “foi uma aliança dos mal informados com os mal-intencionados”. “Agora, o governo está correndo para compor uma base fisiológica, tentando negociar para construir uma barragem, um muro, que possa segurá-lo”, disse Mercadante sobre a aproximação de Bolsonaro com os partidos do centrão.

