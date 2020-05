Mesmo derrotado no STF, Bolsonaro não desiste de Ramagem e busca ‘diretor tampão’ para a PF

247 - Apesar de ter sido impedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de colocar o delegado e amigo Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF), Jair Bolsonaro ainda não desistiu da nomeação. Na quinta-feira, 30, ele acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para contestar a decisão do Supremo.

A ideia é protocolar na próxima semana embargos de declaração para que o ministro do STF Alexandre de Moraes, que suspendeu a posse de Ramagem, detalhe o seu despacho e esclareça a extensão de sua decisão - que surgiu de ação protocolada pelo PDT, que alegou “abuso de poder”.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, em conversas privadas, Bolsonaro afirmou que não desistiu de nomear Ramagem para a direção da PF, ressaltando que não perderia uma “batalha política” com o Judiciário. A ideia do presidente é, enquanto não conseguir viabilizar o nome escolhido, nomear para o comando do órgão uma espécie de “diretor tampão”.

