Metade dos eleitores de Ciro acha que candidato do PDT deve apoiar Lula no segundo turno, diz pesquisa Genial/Quaest

247 - A pesquisa da Quaest mostrou que, segundo 48% dos apoiadores de Ciro Gomes (PDT), o presidenciável deve apoiar o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem foi ministro. Outros 20% dos "ciristas" preferem que o ex-governador do Ceará apoie Jair Bolsonaro (PL). Para 25%, Ciro deve ficar neutro. O pedetista tem 8% das intenções totais de voto no primeiro turno, agora dois pontos percentuais acima do patamar de duas semanas atrás.

De acordo com a pesquisa da Quaest, contratada pelo banco Genial, o ex-presidente Lula continua em primeiro lugar, com 44% dos votos. Em segundo ficou Bolsonaro (32%) e Ciro, em terceiro.

Foram entrevistados presencialmente 2.000 eleitores de 25 a 28 de agosto. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no TSE com o número BR-00585/2022.

