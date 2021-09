Michelle Bolsonaro ataca proposta de CPI da Facada, de Alexandre Frota: “Oportunismo”

Pelas redes, o deputado rebateu, dizendo que "de oportunismo a primeira-dama dá aula desde os tempos de secretária do PSC até à chegada ao Palácio [do Planalto]" edit

Revista Fórum - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, atacou a proposta do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) que protocolou um pedido de abertura da CPI da Facada para investigar as denúncias feitas pelo jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, no documentário “Bolsonaro e Adélio – uma facada no coração do Brasil”.

“Bem, sendo assim, o Jair poderia propor a ‘CPI do Oportunismo'”, escreveu Michelle, em tom de ironia, em comentário em uma publicação de Thiago Gagliasso, irmão bolsonarista do ator Bruno Gagliasso. “Lembro-me perfeitamente dele na porta da minha casa”, emendou a primeira-dama.

Frota rebateu:

Michele fala QUE a CPI da Facada é a Cpi do oportunismo . Aliás de OPORTUNISMO A PRIMEIRA DAMA DA AULA . Desde os tempos de secretária do Psc até a chegada ao Palácio . https://t.co/icBLSvlsyU — Alexandre Frota 777 (@77_frota) September 14, 2021

