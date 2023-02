Michelle descarta candidatura em 2026: “não tenho interesse”

Nome de Michele Bolsonaro tem sido especulado para disputar uma vaga no Senado, o governo do Distrito Federal e até para ser a candidata a presidente da República pelo PL em 2026 edit

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse, através de sua assessoria, que não tem interesse em disputar as eleições em 2026. A declaração foi dada neste domingo (5). Segundo a assessoria, o interesse da Michelle é “é o PL Mulher, braço do partido do qual ela é presidente.

“O nome de Michelle tem sido especulado para disputar uma vaga no Senado, o governo do Distrito Federal e até para ser a candidata a presidente da República do Partido Liberal (PL) em 2026”, destaca reportagem do Jornal Gazeta do Povo.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em entrevista à CNN que o partido avaliava a possibilidade de lançar Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência da República na próxima eleição, caso Bolsonaro não tivesse interesse em concorrer no pleito.

