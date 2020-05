Milícias fascistas treinam cantos de guerra diante do STF

O grupo 300, composto por milícias fascistas que pregam um golpe militar e o apoio incondicional a Jair Bolsonaro, estão acampados em frente ao STF e postaram um vídeo com gritos de guerra contra a Suprema Corte e em defesa do “mito” edit

247 - O grupo 300, composto por milícias fascistas que pregam um golpe militar e o apoio incondicional a Jair Bolsonaro, estão acampados em frente ao STF e postaram um vídeo com gritos de guerra contra a Suprema Corte e em defesa do “mito”.

No “treinamento militar”, eles gritam que o povo passa fome enquanto o STF come lagostas





O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) obteve acesso ao vídeo e enviou ao STF.

Dois apoiadores de Jair Bolsonaro, que fazem parte do grupo 300, fizeram um vídeo chamando a população para ir a Brasília (DF) com o objetivo de derrubar "os canalhas do STF". De acordo com os bolsonaristas, há "vários militares da reserva" no grupo que mais de "300 caminhões chegarão até o final de semana".

