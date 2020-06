Ministério da Economia chancelou ida de Weintraub aos EUA com carta ao Banco Mundial

O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, enviou ao Banco Mundial uma carta de indicação com o nome do agora ex-ministro Abraham Weintraub para ter sua entrada autorizada nos EUA edit

247 - Além do passaporte diplomático que possivelmente usou como ainda ministro da Educação para os Estados Unidos, Abraham Weintraub utilizou pelo menos mais um documento do governo brasileiro para ter sua entrada autorizada no país. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, enviou ao Banco Mundial uma carta de indicação com o nome do agora ex-ministro. A informação foi publicada nesta segunda-feira (22) pela jornalista Carla Araújo, em sua coluna no portal UOL.

Segundo a jornalista, o documento foi elaborado pela área internacional da pasta e, segundo o ministério, Weintraub não teria uma cópia da carta. O ex-ministro é alvo de dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda não está claro como ele conseguiu entrar no país, já que os EUA proibiram a entrada de brasileiros devido à pandemia do novo coronavírus.

Questionados pela coluna, o Ministério da Justiça e da Casa Civil informaram desconhecer se o ministro entrou nos Estados Unidos com alguma documentação do governo brasileiro. Na última quinta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Weintraub anunciou que deixaria a pasta da Educação e falou da indicação para o Banco Mundial.

