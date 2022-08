Ministra Cármen Lúcia é eleita para ser titular do TSE por dois anos

A ministra entrará no lugar de Luiz Edson Fachin, que encerrou seu tempo efetivo na corte eleitoral edit

Conjur - O Supremo Tribunal Federal elegeu nesta quarta-feira (24/8) a ministra Cármen Lúcia para atuar como titular do Tribunal Superior Eleitoral no próximo biênio. Por 10 votos a 1, ela deixará de ser substituta e assumirá a cadeira efetiva na gestão dos ministros Alexandre de Moraes (presidente da corte) e Ricardo Lewandowski (vice).

A ministra entrará no lugar de Luiz Edson Fachin, que encerrou seu tempo efetivo na corte eleitoral. O STF tem três cadeiras no TSE, sendo Alexandre e Lewandowski os ocupantes das outras duas. Nunes Marques e André Mendonça estão nas vagas de substitutos.

O TSE é composto por, no mínimo, sete ministros: três são originários do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois são representantes da classe dos juristas. Para cada ministro efetivo, há um substituto.

