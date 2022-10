Ministra do TSE suspende direitos de resposta de Bolsonaro em propaganda de Lula após pedido da campanha petista

Apoie o 247

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri atendeu ao pedido da campanha do ex-presidente Lula (PT) para suspender os 14 direitos de resposta concedidos a Jair Bolsonaro (PL) nas propagandas eleitorais petistas, informa a colunista Bela Megale no jornal O Globo.

“Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Coligação Brasil da Esperança e por Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que concedeu em parte direito de resposta em inserções televisivas no horário eleitoral gratuito. Concedo, excepcionalmente, eficácia suspensiva ao recurso, até respectiva análise", escreveu a ministra em sua decisão.

Agora, caberá ao plenário do TSE julgar se Bolsonaro poderá ter o direito de resposta nas inserções de Lula na televisão. O mesmo está ocorrendo com o presidenciável petista, que aguarda decisão do plenário do órgão para saber se terá direito de resposta em 164 inserções de Bolsonaro na televisão. O julgamento está previsto para este sábado (22).

"Se tivermos direito de resposta vamos falar sobre coisas mais sérias com o povo, o que vamos fazer com o salário mínimo, imposto de renda, pessoas endividadas, como colocar alimento na mesa do povo", afirmou Lula durante ato em Juiz de Fora (MG) nesta sexta-feira (21).

