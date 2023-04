Ministra do Turismo deverá deixar o União Brasil somente em 2026

Apoie o 247

247 - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que juntamente com outros parlamentares ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) visando se desfiliar do União Brasil, agora avalia permanecer no partido até 2026.

De acordo com a coluna do jornalista Ricardo Cappelli, do Metrópoles, a reavaliação por parte da ministra está atrelada ao fato de que seu marido, Waguinho, já deixou a legenda União e se filiou ao Republicanos. Como não é parlamentar, ele mudou de partido sem ferir a fidelidade partidária.

Um outro destacado pela reportagem “é que, ao permanecer no União Brasil, Daniela busca se blindar de Luciano Bivar, presidente da sigla, que poderá reivindicar para si o ministério. Isso porque, em tese, o ministério está na cota do partido. Aliados de Daniela, contudo, afirmam que Bivar não tem cacife junto a Lula para derrubá-la da pasta”.

Os dois fatores levaram Daniela a pensar em deixar o União somente em 2026, quando se abre a janela de transferências partidárias. “Seu partido, já definido, será o Republicanos, o mesmo do marido”, destaca a reportagem.

