Ministro Alexandre Padilha diz que Moro “passou pano” para terroristas

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato condenado pelo STF como suspeito e parcial, “passou pano” para os atos terroristas que ocorreram no último domingo (8).

Segundo Padilha, é preciso “repudiar de forma veemente” as invasões aos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.

“A declaração do senador eleito Sérgio Moro é uma demonstração disso [de passar pano]. Não repudiar de forma veemente os atos terroristas cometidos ontem (domingo), quem não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia ou não tem percepção da gravidade do que vivemos ontem”, disse Padilha em entrevista à TV Cultura de São Paulo.

