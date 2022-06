Ministro da Defesa pede reunião exclusiva com TSE para discutir eleições

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, reforçando o pedido para que seja marcada uma reunião exclusiva entre as equipes técnicas das Forças Armadas e da corte eleitoral.

No ofício, Paulo Sérgio Nogueira defende que uma reunião entre os técnicos seria importante porque não há tempo suficiente na Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) para discutir "aspectos técnicos complexos".

"Reitero a necessidade de realizar uma reunião específica entre as equipes técnicas do tribunal e das Forças Armadas, haja vista que o aprofundamento da discussão acerca de aspectos técnicos complexos suscita tempo e interação presencial, que não estão contemplados na supramencionada reunião".

O ministro da Defesa tem buscado uma reunião técnica fora da CTE desde que o TSE rejeitou, em maio, 3 de 7 sugestões das FFAA para aprimorar o sistema eleitoral. A resposta causou desconforto nas FFAA, com aliados do general Heber Portella e o próprio Paulo Sérgio Nogueira avaliando que o documento do TSE ridicularizou a equipe cibernética do Ministério da Defesa.

O primeiro pedido de reunião exclusiva com o TSE foi feito na quarta-feira, 15, pelo ministro da Defesa. Em resposta divulgada no domingo, 19, Fachin disse que as dúvidas poderiam ser tiradas durante a reunião da CTE desta segunda, 20. No ofício desta segunda, Paulo Sérgio diz que não há tempo suficiente na CTE para discutir "aspectos técnicos complexos".

Fachin respondeu, dizendo que o foro adequado para as discussões é a CTE: "Renovo o reconhecimento deste tribunal não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da comissão, mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições". (Com informações da Folha de S. Paulo).

