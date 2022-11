Ministro da Defesa será um civil, não militar, adianta Mercadante

Apoie o 247

ICL

247 - Coordenador dos grupos temáticos do Gabinete de Transição do governo Lula (PT), o ex-ministro Aloizio Mercadante adiantou nesta sexta-feira (18) que o ministro da Defesa da nova administração será um civil, e não um militar, como acontecia no governo Jair Bolsonaro.

"O ministro da Defesa será um civil. Foi um no governo dele e continuará sendo", falou.

Mercadante ainda afirmou que o grupo de trabalho sobre Defesa do time de transição será uma "bela surpresa", em razão da "composição do grupo, pela representatividade, pela estatura das pessoas que vão participar. Vai ser uma excelente solução. O grupo é muito representativo para essa tarefa que é o diálogo com as Forças Armadas”.

"O presidente Lula está chegando e vamos fechar o grupo, acho que vocês vão ter uma bela surpresa. Está muito bem construído. Vai ser anunciado no começo da semana, segunda-feira tá resolvido. Aguardem! Não vamos falar de nomes ainda. Quero primeiro falar com o presidente” completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.