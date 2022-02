Ministro Dias Toffoli passa a noite internado em hospital de Brasília

O magistrado passou o sábado (5/2) no Hospital DF Star, na Asa Sul, com um processo alérgico no pulmão edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, 54 anos, foi internado nesse fim de semana, no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo pessoas próximas, o magistrado foi diagnosticado com um processo alérgico no pulmão, mas já voltou para casa neste domingo (6/2).

Na noite desse sábado (5/2), a coluna apurou que Toffoli passou por exames do pulmão. Havia a suspeita de que o ministro poderia estar com Covid-19, o que foi descartado.

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE