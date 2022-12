Ministro do Planejamento será "afinado" a Haddad, afirma Lula

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que indicará para o Ministério do Planejamento um nome com perfil alinhado ao de Fernando Haddad, anunciado nesta sexta-feira (9) como o ministro da Economia do seu terceiro mandato.

O perfil do ministério do planejamento será de um cara que esteja apto para cuidar do ministério do planejamento, do orçamento e que seja um ministro bastante afinado com o ministério da fazenda. é preciso que trabalhem juntos, que pensem juntos para que haja muitas divergências. Eu já poderia ter indicado hoje, mas é que se indicar hoje vocês não terão notícia na terça-feira (13), na quarta-feira (14)”, disse Lula durante entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Lula disse, ainda, que irá definir a quantidade de ministérios durante o final de semana e que os demais ministros serão anunciados ao longo da próxima semana. “Na semana que vem pretendo indicar mais que o dobro que hoje. Temos só que definir a quantidade de ministérios e a quantidade de secretarias novas que vamos criar. E aí vou anunciar o governo na sua plenitude”, afirmou.

