Ministro do STF Luís Roberto Barroso diz que "terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia"

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso se pronunciou pelo Twitter na noite deste domingo tachando de crime de terrorismo os ataques à democracia perpetrados neste domingo (8) em Brasília

"O terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia. Dia de luto para as pessoas de bem de qualquer credo político. A Justiça virá. E os Deuses da democracia protegerão as instituições e cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la".

Os terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram neste domingo o Palácio do Planalto, a sede do Supremo e a do Congresso.

