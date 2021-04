Ministro do STF vê diálogo amarmado na gravação de Bolsonaro e Kajuru

Um ministro do STF disse, sob anonimato, que vê jogo um combinado na gravação de Jair Bolsonaro com o senador Jorge Kajuru edit

247 - Um ministro do STF , ouvido nesta segunda-feira (12) sob condição de anonimato pela coluna Radar, do portal Veja, afirma que vê jogo um combinado na gravação de Jair Bolsonaro com o senador Jorge Kajuru.

“É um jogo tão combinado que o presidente da República, que todos conhecemos, fala esse tempo todo com o Kajuru ao telefone sem soltar um palavrão. Alguém acredita nisso? Não é hora de perder tempo com Bolsonaro. O país está piorando a cada dia na pandemia, não temos Orçamento e o governo não tem vacinas. Há coisas mais importante”, disse

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.