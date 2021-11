Ministro Lewandowski é homenageado com a honraria Raymundo Faoro

Apoie o 247

OAB - A OAB Nacional outorgou, nesta terça-feira (9), a medalha, o troféu e o diploma Raymundo Faoro ao ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, como forma de reconhecimento à atuação do magistrado na preservação do Estado Democrático de Direito.

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, destacou que a OAB – mesmo em um biênio não tão propício a homenagens – tem o dever de reconhecer grandes trajetórias. “Não por acaso, as premiações recebidas foram diversas. Locais e internacionais. E, hoje, recebe uma grande honraria que carrega o nome em homenagem ao célebre Raymundo Faoro. O nome de ambos são sinônimos de ética, eficiência e coragem, inscritas ao longo de suas vidas e que contribuíram decisivamente para realinhar a história do País. Em suas honrosas decisões, reafirmou que as prerrogativas da advocacia são centrais para o Estado de Direito, e reforçou, por exemplo, que os escritórios de advocacia são invioláveis e garantiu uma das mais caras prerrogativas da profissão: a do sigilo entre o advogado e seus clientes”, lembrou Santa Cruz em seu discurso.

Em agradecimento, Lewandowski afirmou que nutre pela OAB estreita comunhão de valores. “São tempos difíceis nos quais assistimos, atônitos, à degradação de regimes democráticos, a intensificação da corrida armamentista, a disseminação dos conflitos regionais, a generalização das ofensas a direitos fundamentais e a aceleração da destruição do meio ambiente. Portanto, precisamos de coragem para enfrentar a visceral impermanência das coisas. A coragem de um Raymundo Faoro”, declarou o ministro.

Os membros honorários vitalício do Conselho Federal da OAB, Reginaldo Oscar de Castro e Marcus Vinicius Furtado Coêlho, fizeram a entrega do troféu e da medalha respectivamente. Também participaram da solenidade o secretário-geral da OAB Nacional, Ary Raghiant Neto; o secretário-geral adjunto, José Alberto Simonetti; o diretor-tesoureiro, José Augusto Noronha; os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo de Moura Ribeiro e Ribeiro Dantas; o secretário- da Comissão Nacional de Assuntos Constitucionais da OAB, Manoel Carlos de Almeida Neto; e o advogado Henrique Lewandowski.

