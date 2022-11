Ministros de tribunais superiores avalizam possibilidade de Flávio Dino assumir pasta da Justiça no governo Lula

Apoie o 247

247 - A possibilidade do senador eleito pelo Maranhão e ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino (PSB), ser indicado para comandar o Ministério da Justiça no futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é bem vista por “influentes ministros de tribunais superiores”, diz a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles. “É um nome dos sonhos”, disse um ministro ao ser questionado sobre a hipótese.

Dino, porém, nega que tenha sido procurado para tratar do assunto. “Lula ainda está fora e ninguém nunca falou no assunto comigo”, disse. Antes de ser eleito para os cargos de deputado, governador e senador, ele foi juiz federal (período em que chegou a presidir a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajuf), principal entidade de classe da magistratura) e trabalhou como assessor no Supremo Tribunal Federal (STF).

