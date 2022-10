Ministros do STF devem acompanhar apuração na sede do TSE

Apoie o 247

247 - A maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) planeja acompanhar a apuração das urnas na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por considerarem um sinal de demonstração de força do Judiciário diante de reiteradas críticas de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados à Justiça Eleitoral e às urnas eletrônicas.

Planejam estar presentes no tribunal a presidente do STF, Rosa Weber, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e os integrantes do Supremo e do TSE Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.

Nunes Marques, indicado por Bolsonaro à Corte Suprema, não vai comparecer. André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, ainda não confirmou se irá ao TSE.

Por sua vez, Edson Fachin, que votará em Curitiba, permanecerá na capital paranaense.

