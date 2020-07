Ministros do STJ já estudam retomar prisão de Queiroz e Márcia Aguiar em agosto

247 - A decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, de enviar Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Aguiar, foragida, para a prisão domiciliar causou descontentamento entre os demais ministros da corte nos bastidores.

Os integrantes do tribunal avaliam que a decisão de Noronha, que flerta com Jair Bolsonaro por uma vaga no STF, não se sustenta, principalmente no que se refere ao relaxamento do regime prisional de Márcia, que está foragida desde a prisão de Queiroz.

Por estarem de recesso os demais ministro do STJ, o presidente da corte, que é o magistrado de plantão durante este período de férias, decidiu monocraticamente pela soltura de Queiroz.

O ministro Félix Fischer deve pautar o assunto logo no início de agosto, quando chega ao fim o recesso forense.

