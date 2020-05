Ministros militares de Bolsonaro avaliam que Celso de Mello os tratou como 'bandidos'

247 - Os ministros militares do governo Bolsonaro, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Braga Netto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, ficaram ofendidos com a determinação do ministro do STF Celso de Mello de que sejam ouvidos pela Polícia Federal mesmo que seja preciso usar da "condução coercitiva". Informações do Estado de S. Paulo.

Os ministros avaliam que Celso de Mello os tratou como bandidos. Os militares foram citados por Moro como possíveis testemunhas da interferência política de Bolsonaro na PF.

Para a equipe dos ministros, a decisão do STF foi "desrespeitosa" e "desnecessária".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.