Moraes convida Lira e Pacheco para acompanhar apuração no TSE; objetivo é esvaziar golpe de Bolsonaro

O presidente do TSE quer que o presidente do Senado e da Câmara reconheçam o resultado das eleições tão logo seja divulgado edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para acompanharem a apuração das eleições deste domingo (30) no prédio da Corte Eleitoral.

Segundo o jornal O Globo, Moraes quer que Pacheco e Lira reconheçam o resultado das urnas tão logo seja divulgado.

O objetivo é garantir que, em uma eventual vitória do ex-presidente Lula -cenário mais provável, segundo pesquisas -, Bolsonaro fique isolado no ataque à lisura do processo eleitoral e na possível tentativa de golpe.

No primeiro turno, Pacheco assistiu à contagem de votos no TSE, acompanhado da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do presidente interino do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e de dezenas de representantes de embaixadas. Na ocasião, no entanto, Pacheco não deu qualquer declaração.

"A dúvida é sobre a presença de Lira, que não foi ao TSE no primeiro turno e até agora ainda não respondeu se estará no segundo. O presidente da Câmara já vinha cogitando, durante a semana, promover uma reunião de líderes partidários na residência oficial da presidência da Casa para acompanhar o andamento da apuração e depois fazer uma declaração também defendendo o respeito ao resultado das urnas", diz a reportagem.

Aliados de de Lira avaliam que pode não ser "prudente" a presença do deputado ao lado de Moraes. "Defendem que Lira preserve o cacife com Jair Bolsonaro em ambos os cenários, vitória ou derrota do presidente da República, até para poder atuar como fiador da estabilidade democrática caso haja alguma ameaça de golpe".

