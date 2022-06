Moraes dá 24 horas para redes sociais bloquearem perfis do PCO

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira (20) que plataformas bloqueiem em até 24 horas os perfis do Partido da Causa Operária (PCO) nas redes sociais.

"Oficie-se às empresas Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Tik Tok para que procedam ao imediato bloqueio dos perfis/canais do Partido da Causa Operária (PCO) em suas plataformas", impôs Moraes.

O ministro já havia determinado o bloqueio das contas do partido no início do mês, após incluir o PCO no inquérito das fake news e alegar que a referida infraestrutura partidária "tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas."

Mesmo após recursos de plataformas como o Telegram para derrubar a primeira decisão, Moraes manteve sua decisão. Em nota, PCO denuncia perseguição política por parte do ministro e afirma que o STF "opera como uma ditadura".

