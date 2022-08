Moraes dá 72h para o Pros decidir sobre candidatura à Presidência

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu um prazo de 72h para que o Pros se manifeste em relação à candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República. O nome de Marçal é defendido pelo grupo de Marcus Holanda, que foi destituído do comando da sigla em meio à guerra judicial.

A determinação de Moraes ocorreu nesta sexta-feira (19), mesmo dia em que a decisão do órgão foi confirmada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a volta de Eurípedes Júnior ao comando nacional do partido, informa o Metrópoles .

Eurípedes defende a retirada da candidatura de Marçal e que o partido apoie a chapa Lula-Alckmin no primeiro turno. O apoio, inclusive, foi declarado oficialmente no dia 3 deste mês, durante reunião do partido com o núcleo duro da campanha do PT e PSB.

