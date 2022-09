Moraes desmente notícia falsa sobre proibição de camisa da seleção brasileira no dia da eleição

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse nesta quinta-feira (29), durante encontro com centrais sindicias, que não proibiu que mesários usem camisas da seleção brasileira de futebol no dia da eleição.

O ministro disse que, na verdade, a proibição vale para roupas que remetem mais explicitamente a partidos ou candidatos, e que não se aplicaria a camisas da seleção brasileira e vestimentas similares.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Moraes acredita que o uso deste tipo de camisa não ganhe corpo, pois os mesários são majoritariamente mulheres e jovens, parcelas da população que rejeitam Jair Bolsonaro.

Em live nesta quarta-feira (28), Bolsonaro divulgou a falsa notícia de que o TSE estaria avaliando proibir o ingresso nas seções eleitorais de pessoas com camisas da seleção brasileira.

