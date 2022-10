Moraes fará pronunciamento para TV e rádio no sábado, véspera do segundo turno

Pronunciamento do presidente do TSE será transmitido às 20h30 e terá duração de quase cinco minutos edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fará um pronunciamento de quase 5 minutos às 20h30 deste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições.

A geração estará a cargo da Empresa Brasileira de Comunicação e toda a Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de Rádio e Televisão está convocada a transmitir o pronunciamento. A duração será de 4'42" (quatro minutos e quarenta e dois segundos).

