Moraes libera recursos do PL para pagamento de salários de funcionários

247 - Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou na quarta-feira (21) o desbloqueio parcial das contas do PL, permitindo assim o pagamento de salários aos funcionários da legenda, inclusive possivelmente a Jair Bolsonaro.

A decisão liberou R$ 1.155.673,44, relativos aos meses de dezembro de 2022, inclusive 13º salário, e janeiro de 2023. As contas do partido presidido por Valdemar Costa Neto foram bloqueadas em razão de uma multa por litigância de má-fé aplicadas pelo TSE à sigla após uma ação que questionou, sem provas, o sistema eleitoral.

O PL pediu ao TSE a liberação de R$ 2.071.267,57, mas, segundo o presidente do TSE, só comprovou dívida de R$ 1.155.673,44.

