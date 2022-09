Moraes nega pedido para tirar do STF inquérito contra empresários bolsonaristas

Ministro entende que a análise das provas pela PF ainda está em andamento e que podem ser encontradas relações com os inquéritos das fake news e das milícias digitais edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido para tirar das mãos da Corte o inquérito contra os empresários bolsonaristas que apoiavam um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições. A informação é da Agência O Globo.

A defesa do investigado Luciano Hang, empresário bolsonarista e dono da Havan, afirmou que o caso deveria ser de responsabilidade de um tribunal de primeira instância, alegando que a investigação não tem relação com alguma autoridade que tenha foro privilegiado.

Moraes, no entanto, rejeitou o pedido por acreditar que a análise das provas pela Polícia Federal ainda está em andamento e que a PF pode encontrar relações dos fatos investigados com os inquéritos das fake news e das milícias digitais. Ambos também são de relatoria do ministro.

“Ainda que esta investigação se encontre em fase inicial, seria absolutamente prematuro proceder ao declínio de competência desta Suprema Corte, ainda mais em momento anterior à análise, pela Polícia Federal, dos elementos colhidos a partir das buscas e quebras de sigilo realizadas nos autos”, afirmou Alexandre de Moraes em sua decisão.

