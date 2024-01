Moraes rejeita pedido da PF para afastar Ramagem, mas mantém possibilidade futura: "hipótese poderá ser reanalisada"

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido da Polícia Federal (PF) para o afastamento imediato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) no contexto da investigação da Operação First Mile. Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro, é alvo de investigação por espionagem ilegal.

Na decisão, Moraes destacou que o deputado, figura de confiança da família Bolsonaro e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, poderá ser afastado no futuro, caso interfira nas investigações. “Essa hipótese poderá ser reanalisada se o investigado voltar a utilizar suas funções para interferir na produção probatória ou no curso das investigações”, ressaltou o magistrado.

Ao concordar com a posição do procurador-geral da República, Paulo Gonet, Moraes seguiu a linha de que, embora os fatos atribuídos a Ramagem sejam sérios, não há, no momento, eventos graves e contemporâneos que coloquem em risco as investigações, justificando o afastamento do parlamentar. Gonet afirmou em parecer assinado na última segunda-feira (21): "Isso leva o Ministério Público a opinar em sentido contrário à adoção da providência aventada."

