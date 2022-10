Moraes vê evolução das fake news e '2ª geração da desinformação' ao votar por remoção de vídeo do Brasil Paralelo

Presidente do TSE avaliou que início da campanha eleitoral do segundo turno está sendo marcado por modalidades novas de desinformação edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), avaliou que a campanha eleitoral do segundo turno está sendo marcada por uma evolução das fake news, que estariam em sua 'segunda geração', e apontou 'duas novas modalidades de desinformação'. Ainda segundo o ministro, tal situação exigiria da Justiça Eleitoral ações concretas para evitar abusos nas eleições gerais deste ano, de acordo com o jornal O Globo.

A fala de Moraes se deu durante o julgamento que determinou a remoção de um vídeo mentiroso da produtora de extrema direita Brasil Paralelo , que vinculava o ex-presidente Lula (PT) a casos de corrupção.

Sobre as duas novas modalidades de desinformação, o ministro citou: "A primeira delas é a manipulação de algumas premissas verdadeiras, que junta várias informações verdadeiras que aconteceram chegando a uma conclusão falsa. A segunda delas é a utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news e, a partir disso, as campanhas replicam essas fake news, dizendo que 'isso é uma notícia'."

O vídeo do Brasil Paralelo exibia matérias jornalísticas para tentar construir uma mentirosa narrativa contra Lula, estratégia que foi criticada por Moraes: "Não se pode admitir mídia tradicional de aluguel, que faz uma suposta informação jornalística absolutamente fraudulenta para permitir que se replique isso. Esses casos cresceram muito a partir do segundo turno, e devem ser combatidos para garantir a informação de verdade."

