Morista, Mainardi celebra "morte do PSDB"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Diogo Mainardi escreveu um artigo nesta segunda-feira (22) celebrando o fracasso das prévias tucanas disputadas entre os governadores Eduardo Leite e João Doria.

“O PSDB morreu. Ontem, durante as prévias tucanas, nosso site teve menos acessos do que no domingo passado, véspera de feriado. Para o leitor de O Antagonista, o PSDB vale tanto quanto o PMN ou o PRTB. Eu fico feliz”, disse ele, que é entusiasta de Sergio Moro.

Saiba mais:

O fiasco das prévias presidenciais tucanas, interrompidas neste domingo (21), foi visto como retrato de um partido em frangalhos, segundo avaliam dirigentes do próprio PSDB e também de outras legendas.

PUBLICIDADE

O destino do PSDB com João Doria (SP) ou Eduardo Leite (RS) afeta grande parte do espectro da centro-direita e da direita, passando por PL (que poderá ter Jair Bolsonaro), União Brasil e Podemos (de Sergio Moro), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Esses partidos têm divisões internas sobre qual dos dois devem apoiar e a respeito dos efeitos da vitória de Leite ou de Doria sobre suas campanhas em 2022 e também sobre a chance de uma terceira via.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE