Moro deixa de seguir Bolsonaro nas redes

Depois de pedir demissão do governo acusando Jair Bolsdonaro de tentar interferir em investigações da Polícia Federal, Sérgio Moro deu unfollow em Bolsonaro no Twitter

247 - O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro não está mais seguindo o perfil de Jair Bolsonaro no Twitter. O unfollow de Moro em Bolsonaro foi registrado neste domingo. Bolsonaro até o momento ainda segue o ex-juiz da Lava Jato.

Alvo de campanha de ataques orquestrada pelo gabinete do ódio, que segundo a Polícia Federal é comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, Sérgio Moro disse mais cedo que não preocupa com a campanha nas redes sociais que tenta desqualificá-lo após sua saída do governo.

Bolsonaro foi ao Facebook neste domingo para atacar diretamente o Moro. Bolsonaro fez questão de carimbá-lo como mentiroso e também compartilhou um link do youtube para reforçar sua posição. "Lamentavelmente o ex-ministro mentiu sobre interferência na Polícia Federal", disse Bolsonaro.

