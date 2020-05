Moro depõe no início da tarde na PF e guerra com bolsonarismo vai se radicalizar

247 - A expectativa é grande para o depoimento do ex-ministro da Justiça Sergio Moro na sede da Polícia Federal em Curitiba neste sábado (2). De acordo com a CNN, o depoimento está marcado para às 14h.

Moro irá depor sobre as acusações que fez a Jair Bolsonaro no ato de sua saída do ministério. O ex-ministro preparou um dossiê com o histórico de 15 meses de conversas no Whatsapp para provar as denúncias de interferência de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal.

Na Polícia Federal em Curitiba, apoiadores de Jair Bolsonaro e de Moro aguardam a chegada do ex-ministro. Houve um princípio de confusão entre os grupos, que foram controlados pela polícia. Os manifestantes estão agora separados.

O bolsonarismo vive nas redes momento de enorme agitação e agressividade com a tensão da espera do depoimento de Moro. Desde a noite desta sexta-feira (1), a narrativa que povoa as redes de extrema-direita vinculadas a Jair Bolsonaro é a de que está em curso um golpe de Estado sob a liderança do STF para apeá-lo do poder.

Demonstrando receio, Bolsonaro chamou Moro de traidor no Twitter neste sábado.

