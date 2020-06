Moro detona Bolsonaro: Saúde está sem piloto e sem transparência

O ex-ministro e juiz Sergio Moro detonou a condução do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Segundo ele, o ministério da Saúde é “um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação” edit

247 - O ex-ministro e juiz Sergio Moro usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para detonar a condução do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Segundo ele, o ministério da Saúde é “um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação”.

O personagem mais recente a deixar a pasta foi o empresário Carlos Wizard, que informou neste domingo (7) que não vai mais colaborar com o Ministério da Saúde na função de "conselheiro" do atual ministro interino, Eduardo Pazuello.

Em meio à pandemia, o ministério da Saúde encontra-se desde o dia 15 de maio sem ministro, após a saída de Nelson Teich do cargo.

Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Moro, que entregou sua pasta no dia 24 de abril, tem criticado as ações do governo com frequência e recentemente disse que é perseguido pela máquina de fake news ligada a Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.