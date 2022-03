Moro disse que "jamais" dividiria palanque com Mamãe Falei, mas vai para a mesma sigla do parlamentar

O ex-juiz anunciou filiação ao União Brasil, partido do deputado Arthur do Val, que deixou o Podemos após a repercussão negativa de um áudio de teor sexista edit

247 - O ex-juiz parcial Sérgio Moro deixou o Podemos e se filiou ao União Brasil, o mesmo partido do deputado estadual Arthur do Val (SP), conhecido como Mamãe Falei. O ex-magistrado havia dito que "jamais" dividiria palanque com o parlamentar, alvo de críticas na internet, no começo deste mês, após a divulgação de um áudio de teor sexista - segundo ele, as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

"Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas quem têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige", disse Moro, de acordo com relato publicado pela coluna Painel, no dia 4 de março.

Internautas cobraram a cassação do mandato de Mamãe Falei e acusaram o deputado de 'turismo sexual em meio à guerra' na Ucrânia.

Após o episódio, Arthur do Val saiu do Podemos e decidiu ir para o União Brasil.

Moro foi para União com o objetivo de concorrer a uma vaga no Congresso, pois o ex-juiz não consegue chegar aos 10% dos votos.

