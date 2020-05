Moro diverge de Planalto e não vê conteúdo de segurança nacional em vídeo

Um dos advogados do ex-ministro da Justiça, Rodrigo Sánchez Rios, disse que o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril corrobora a versão de Sergio Moro e não contém conteúdo de segurança nacional edit

247 - Um dos advogados do ex-ministro da Justiça, Rodrigo Sánchez Rios, disse, em nota nesta terça-feira (12), que o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril corrobora a versão de Sergio Moro e não contém conteúdo de segurança nacional. A informação é do portal CNN.

“Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sergio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio. É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”, disse Sánchez, em nota.

Segundo a reportagem, a Advocacia-Geral da União (AGU) tem alegado que o vídeo não pode ser publicizado por conter conteúdo de segurança nacional.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.