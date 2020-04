Moro diz que "não procede" sua demissão do governo, aponta revista

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ao deputado Capitão Augusto (PL-SP) que não deixará o cargo, de acordo com informações de Robson Bonin, da revista Veja.

Líder da bancada da bala, Capitão Augusto (PL-SP) telefonou para Moro no início desta quinta-feira para agendar uma reunião do grupo com o ministro e, mais tarde, com os rumores sobre a saída de Moro, ligou novamente para verificar se haveria, ou não, reunião.

“Ministro, diante desses comentários, como fica nossa reunião de terça? Essa história de que o senhor vai sair..”, perguntou o deputado, que recebeu do ministro a seguinte resposta: “Não procede! Está mantida a reunião de terça-feira”.

