"Moro é a variante ômicron de Bolsonaro", afirma Wadih Damous

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous disse, nesta terça-feira (11), que a candidatura do ex juiz parcial e incompetente Sergio Moro é uma história ‘sem pé nem cabeça’. Para Damous, Moro não se encaixa na terceira via sendo uma “segunda via de Bolsonaro”.

“Essa história de que Moro é terceira via não tem pé nem cabeça. Moro é fascista, é de extrema direita. Ele é a 2a via de Bolsonaro. Na verdade, Moro é a variante ômicron de Bolsonaro, meu amigo @DeputadoFederal Paulo Pimenta”.

