Moro ficará rodeado de petistas no Senado e não poderá mudar de assento

247 - O ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (Podemos-PR) estará rodeado de colegas do PT na Casa Alta e não poderá mudar de lugar.

Os assentos no Senado são distribuídos aos senadores com base no estado de cada parlamentar e as cadeiras são organizadas em ordem alfabética de cada unidade federativa.

Assim, Moro ficará ao lado de Tereza Leitão (PT) e Humberto Costa (PT), eleitos por Pernambuco. À frente, haverá o senador piauiense Wellington Dias (PT), que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e dará lugar à suplente, Jussara Lima, de saída do PSD para o PT.

