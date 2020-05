Moro não assinou decreto de demissão do diretor-geral da PF, admite Planalto

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, seria uma espécie de “praxe” do governo publicar o decreto para só depois colher a assinatura física do ministro edit

247 - A Secretaria-Geral da Presidência da República admitiu, por meio de um ofício encaminhado à Polícia Federal (PF), que o então ministro da Justiça Sérgio Moro não assinou a exoneração de Mauricio Valeixo da direção-geral da corporação. O decreto da demissão de Valeixo foi publicado no último dia 24 de abril com as assinaturas de Jair Bolsonaro e Moro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a informação sobre a assinatura veio após a PF pedir detalhes sobre o decreto no âmbito de uma investigação para apurar se a assinatura de Moro teria sido falsificada, além do crime de falsidade ideológica.

Segundo a Secretaria-Geral, seria uma espécie de “praxe” do governo publicar o decreto para só depois colher a assinatura física do ministro. Nesta linha, o órgão diz que não houve irregularidades e que o decreto foi refeito após Moro discordar da exoneração de Valeixo.

"É possível atestar que não houve qualquer objetivo deliberado de parecer que o ato já havia sido assinado pelo senhor Sergio Moro, como equivocadamente divulgado. Ao contrário, a área técnica apenas seguiu a praxe: inseriu a referenda conforme a temática da pasta indicada para posteriormente colher a assinatura da autoridade no corpo da publicação", diz a Secretaria-Geral no ofício.

Moro, porém, afirmou em seu depoimento sobre o caso que desconhecia a publicação de algum decreto com seu nome sem que este fosse assinado com antecedência, além de não ter sido consultado para a exoneração.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.