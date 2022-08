Moro pede apoio a Guedes nas eleições; Planalto vê possível reaproximação

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado pelo Paraná, parece acenar para o Palácio do Planalto. De acordo com informações da coluna da jornalista Ana Flor, do G1, o ex-juiz pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que fizesse um vídeo de apoio à sua candidatura.

O movimento foi visto pelo Planalto como uma sinalização para um eventual apoio do ex-ministro da Justiça a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição.

O ex-juiz parcial acreditava que, por manter conversas com o ex-colega de ministério, mesmo após a sua saída do Ministério da Justiça, seu pedido seria aceito, diz a reportagem.

Ainda de acordo com a jornalista, Guedes teria negado o pedido para não contrariar Jair Bolsonaro (PL), com quem Moro tem um passado de acusações e troca de farpas. “Guedes rejeitou o pedido. Em parte, para não irritar Bolsonaro, mas também para evitar indisposição com integrantes do STF, onde há ações que afetam a área econômica”, diz a jornalista.

No entanto, nem Moro e nem o governo Bolsonaro descartam uma reaproximação, principalmente em caso de segundo turno entre o atual ocupante do Palácio do Planalto e o ex-presidente Lula (PT). "Integrantes da campanha de Bolsonaro reconhecem que Moro ainda tem poder de influenciar votos e ajudar no discurso anticorrupção. Ao personificar a imagem do algoz de Lula na Lava Jato, poderia ajudar a ampliar a rejeição do ex-presidente".

