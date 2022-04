Moro pode ser candidato a deputado estadual, jamais à Presidência, diz União Brasil

Apoie o 247

247 - O União Brasil combinou com ex-juiz Sergio Moro, julgado parcial e suspeito pelo STF, poderá ser candidato até a deputado estadual em São Paulo, mas jamais a presidente.

A notícia foi publicada na conta do UOL no Twitter, depois de um encontro do ex-juiz com a senadora Simone Tebet, cotada para ser candidata a presidente pelo MDB.

"A terceira via começa o mês de abril sem um nome definido para a eleição presidencial”, escreve o site, no início da sequência.

"Há uma luta interna dos tucanos pela liderança. Vencedor das prévias do PSDB para a candidatura ao Palácio do Planalto, Doria, agora ex-governador de São Paulo, convive com a sombra do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite”, acrescenta.

"Sergio Moro mal assinou a ficha de filiação e já travou uma briga pública com representantes importantes da legenda do seu novo partido, o União Brasil. Moro foi a público dizer que não desistiu de ser pré-candidato à presidência e que não será deputado federal”, diz ainda.

O União Brasil afirma ter combinado com Moro um projeto estadual para São Paulo, sendo permitida uma candidatura a deputado estadual, federal e, 'eventualmente', ao Senado. Não à presidência”, complementa.

Sergio Moro é apontado por lideranças do Podemos como traidor. Depois de ser recebido como pré-candidato a presidente e ter usado verba pública para se promover, Moro assinou na quinta-feira, 31/03, ficha de filiação ao Podemos.

Um dia depois, afirmou que não tinha desistido da candidatura à presidência.

