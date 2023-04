Moro pressiona Congresso a adotar lista tríplice para escolha da PGR

Ex-juiz parcial tenta interferir na escolha do presidente para a PGR. Lula, no entanto, sinalizou em entrevista à TV 247 que não pretende adotar lista tríplice edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União-PR) tem se articulado para tentar interferir no processo de escolha do novo Procurador-Geral da República que vai assumir o cargo com o fim do mandato de Augusto Aras ainda neste ano.

De acordo com reportagem da Folha, Moro conseguiu as 27 assinaturas necessárias para desarquivar, em bloco, sete propostas legislativas, entre elas a PEC 25/2020, que obriga o presidente da República usar uma lista tríplice, formada com a votação da categoria, para escolher o PGR.

No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à TV 247, no dia 21 de março, que assim como sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), não adotará lista tríplice para a escolha da PGR.

"Não penso mais em lista tríplice, não penso mais. Esse não é mais o que eu pensei, porque quando eu vim para a Presidência eu trouxe minha experiência do sindicato, então tudo para mim era lista tríplice. a lista triplamente resolve o problema. Então, vou ser mais criterioso para escolher o próximo procurador-geral da República", finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.