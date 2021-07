Mourão confronta Bolsonaro e diz que "as eleições serão realizadas"

Declaração do vice-presidente Hamilton Mourão vai de encontro aos ataques feitos por Jair Bolsonaro contra o TSE e às eleições de 2022 edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (12) que as eleições presidenciais de 2022 serão realizadas mesmo que a proposta do voto impresso auditável não seja aprovada. "As eleições serão realizadas", disse Mourão em entrevista à CNN Brasil.

A declaração vai de encontro aos ataques feitos por Jair Bolsonaro contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em sua defesa pela mudança no sistema eleitoral. Na sexta-feira, ele fez ameaças à realização do pleito ao dizer que "ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições”.

Ainda de acordo com a reportagem, o vice-presidente também teria enviado uma mensagem ao jornalista Josias de Souza, do UOL, sobre o assunto: “Cumpro o meu papel pelo bem do Brasil. Mas eleição vai haver, eu garanto".

Na entrevista, ele ressaltou que ainda não tem opinião formada sobre a possibilidade do Brasil adotar um sistema semipresidencialista a partir de 2026. "Ainda não me debrucei sobre o assunto. Portanto, não tenho opinião formada", disse. A proposta é defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A proposta, contudo, gerou desconfiança no Palácio do Planalto. O entendimento de aliados de Bolsonaro é que a mudança possibilitaria que o Congresso Nacional Nacional controle o Orçamento, esvaziando o poder do Executivo em administrar e direcionar recursos. A oposição também se mostra contrária ao projeto.

