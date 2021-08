Mourão considerou inadequado ir ao desfile

247 - O general vice-presidente Hamilton Mourão disse a interlocutores que considerou inadequado estar presente no desfile militar em Brasília convocado por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10). Mourão sequer foi convidado por Bolsonaro, que está praticamente rompido com ele, informa O Estado de S.Paulo .

O general achou melhor se ausentar do evento e não se associar ao que foi visto como uma tentativa de demonstração de força do presidente e um movimento para pressionar o Congresso a aprovar a PEC do voto impresso, que acabou derrotada na Câmara dos Deputados - foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Como não foram obtidos os 308 votos favoráveis necessários, o texto será arquivado.

Por ser general, a presença de Mourão num ato envolvendo militares era esperada. A relação do vice com o presidente, porém, tem sido cada dia pior. Bolsonaro já criticou publicamente o general, que muitas vezes discorda das opiniões do presidente. A última vez foi uma crítica aberta de Mourão à aliança com o Centrão . Bolsonaro também tem deixado claro que pretende procurar outro nome para a vaga de vice-presidente nas próximas eleições.

