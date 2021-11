Mourão defende Bolsonaro: 'Fala muita coisa, mas não age como fala'

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) defendeu, em entrevista ao jornal O Globo, a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à pandemia do novo coronavírus, argumentando que o chefe do Executivo "fala muita coisa, mas não age como fala". A reportagem é do portal UOL.

Ao comentar sobre os trabalhos da CPI da Covid, que investigou a conduta do Governo durante a pandemia, Mourão disse que é "forçação de barra chamar Bolsonaro de genocida" e fez críticas à comissão.

"Foram seis meses de desgaste, mas acho que a CPI não trabalhou corretamente. Os interrogatórios foram mal conduzidos e atribuem ao presidente crimes que eu não concordo. É uma forçação de barra chamar Bolsonaro de genocida e difusor da pandemia. O presidente fala muita coisa, mas não age como fala", disse.

Mourão citou especificamente o caso das vacinas. Bolsonaro tem adotado um discurso antivacina desde o início da pandemia, sendo que até o momento diz não ter se imunizado contra a covid-19. Mas para o vice-presidente, na prática o chefe do Executivo contribuiu para a vacinação no país.

