Mourão defende terceira via em 2022

O vice-presidente defendeu as candidaturas da chamada terceira via e negou que tenha a pretensão de concorrer ao Palácio do Planalto ou ao governo do Rio. Pesquisa XP/Ipespe apontou que, no primeiro turno, Lula lidera com folga os todos os cenários e, no segundo, atinge pontuação ao redor de 50%, o suficiente para vencer todos os possíveis candidatos edit

247 - O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão (PRTB), defendeu as candidaturas da chamada terceira via para a eleição presidencial de 2022 sob o argumento de ser "importante que a gente não fique somente entre a nossa candidatura, que é o presidente Bolsonaro, e a do ex-presidente Lula". A entrevista foi concedida à coluna de Bela Megale, publicada nesta quinta-feira (4), no jornal O Globo.

"Sobre o Moro, tem que ver se ele vai ter fôlego, até porque tem outros nomes que estão aí, como o do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do governador João Doria", continuou Mourão.

O general também disse ter feito um convite para Bolsonaro se filiar a um novo partido. "Eu aconselhei o PRTB a filiar o presidente e seu grupo político. Seria também uma maneira de o partido, que está naufragando, ressurgir", complementou.

O vice-presidente negou ter pretensão de ser candidato ao Palácio do Planalto ou ao governo do estado do Rio de Janeiro. "No momento, Bolsonaro será candidato à reeleição e eu jamais concorreria com o presidente. Não seria ético da minha parte", afirmou.

"Não tenho a mínima pretensão de me candidatar ao governo do Rio. Para isso, eu teria que ter dez anos a menos e uma equipe ultra consistente. Não tenho isso. Se eu for concorrer a algum cargo eletivo, será o Senado. Mas também avalio deixar a vida pública, me dedicar à família", complementou.

O general afirmou, ainda, que recebeu um convite do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para se filiar ao PP. "Ciro me convidou, mas como sou novato na política, pretendo ser fiel ao meu partido. Na minha avaliação, não seria ético pular fora do PRTB agora, com o barco afundando".

Pesquisa XP/Ipespe, feita de 25 a 28 de outubro e divulgada nesta quarta-feira (3), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou em todos os cenários no primeiro turno. Na simulação de segundo turno, o petista atingiu pontuação ao redor de 50% e ganhou de cinco possíveis candidatos - Jair Bolsonaro (sem partido), Sérgio Moro, Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB).

