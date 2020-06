Mourão diz que defesa da democracia não pode 'causar instabilidade'

O vice-presidente, Hamiltom Mourão, ainda afirmou que não há hoje "qualquer ameaça ao Estado de Direito Democrático", mesmo com Jair Bolsonaro flertando por várias vezes com a ditadura militar edit

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se manifestou pelo Twitter sobre os atos do último domingo (31), no qual grupos antifacistas enfrentaram protestos antidemocráticos. Ele defendeu que movimentos para garantir a democracia no Brasil não podem "causar instabilidade".

Mourão garantiu que não há ameaças contra o Estado Democrático de Direito, ainda que Jair Bolsonaro flerte por várias vezes com a ditadura militar. No domingo, por exemplo, Bolsonaro publicou em sua conta no Facebook um vídeo de um idoso citando uma fala atribuida a Benito Mussolini , ditador fascista italiano responsável pela morte de mais de 440 mil civis.

'Enquanto as atribuições dos Poderes estiverem sendo respeitadas, as decisões das autoridades acatadas e a disciplina das FA mantida, não há qualquer ameaça ao Estado de Direito Democrático. É preciso não usar a defesa da Democracia para suprimir direitos e causar instabilidade", escreveu Mourão.

— General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) June 1, 2020

